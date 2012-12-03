《中国债券市场每日交易备忘》--12月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国长江三峡集团50亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和工行主承 新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 三亚凤凰机场7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行和国开行主承 黑龙江建设集团3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 西北有色金属研究院3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),交行主承 江苏宿迁中小企业1亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),南京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国建材( 3323.HK )30亿元六个月期超短期融资券011237003,票面利率4.30% 长江电力( 600900.SS )20亿元人民币一年期短融041254060,票面利率4.52% 北京京城机电公司10亿元五年期中票1282510,票面利率5.55% 乌鲁木齐国有资产经营公司6亿元五年期中票1282509,票面利率6.06% 武汉农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1221001,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 华融湘江银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220020,票面利率6.30% 诸城经济开发投资公司13亿元七年期固息债1280424,票面利率6.80% =============================================================================== 四、还本付息: 湖南高速公路总公司20亿元三年期中票0982155到期兑付,票面利率5.05% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票0982156到期兑付,票面利率4.65% 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 1812.HK )12亿元三年期中票0982158到期兑付,票面利率5.05% 农业发展银行215.10亿元五年期固息金融债070422到期兑付,票面利率4.78% 盛京银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债082005付息,票面利率5.50% 农业发展银行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债090407付息,基本利差0.20% 海淀国有资本经营中心10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080149付息,票面利率4.70% 海淀国有资本经营中心30亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080150付息,票面利率5.10% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票1182361付息,票面利率5.78% 中国海运集团20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048014付息,基本利差2.55% 北京农商行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债082102付息,票面利率5.30% 上海农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092102付息,票面利率5.30% 嘉兴高等级公路公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980170付息,票面利率6.20% 中国节能环保集团13亿元五年期浮息(一年期Shibor基准)中票0982157付息,基本利差2.80% 财政部321.4亿元五年期固息国债100039付息,票面利率3.64% 广西北部湾投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080151付息,票面利率5.90% 福建能源集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080152付息,票面利率5.10% 龙海国资经营公司8亿元六年期固息债1180174付息,票面利率8.25% 郑州宇通集团6亿元三年期中票1182362付息,票面利率6.63% 财政部273.9亿元五年期固息债090031付息,票面利率2.90% 宿州建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980171付息,票面利率7.48% 农发行151.80亿元五年期固息金融债100416付息,票面利率4.02% 国家开发银行[CHDB.UL]100亿元五年期浮息(三个月期Shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行副行长易纲表示,明年可能会推出多项改革和调整,央行会按照渐进的方式 推进金融改革,包括利率市场化、资本项目开放等都将以稳健的速度推进实施.[ID:nSB2124137] 国家统计局和物流与采购联合会12/1公布11月官方制造业PMI (10月为50.2) 12/3公布11月官方非制造业PMI (10月为55.5) 11月汇丰PMI终值12/3公布 (10月为49.5) 12/5公布11月汇丰服务业PMI (10月为53.5) 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/李宏薇; 审校 边竞