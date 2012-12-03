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亚洲 | 2012年 12月 3日 星期一 09:04 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货反弹,上日因多头平仓和出口数据疲弱而下挫

路透悉尼12月3日电---美国小麦期货价格周一反弹,收复上一交易日的部分失地.上日多头平仓和疲弱的出口数据打击小麦期货下挫.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货WH3上升0.69%至每蒲式耳8.69-1/2美元,上周五挫跌2.48%.

1月大豆合约SF3升0.3%至每蒲式耳14.43美元,上周五收跌0.64%.

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