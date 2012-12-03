主要国家经济指标预测--12月4日****

路透12月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月4-8日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月4日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 +0.90% -0.1%
0030 澳洲建筑许可 10月 -2.0% +7.8%
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字148.0 赤字118.0
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- -0.8%
0330 澳洲央行利率决议 12月 3.00% 3.25%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 50.5 50.9
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -- +3.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 -- +4.5%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%
1445 美国ISM-纽约企业活动指数 11月 -- 559.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 48.16 --
0030 澳洲企业库存 第三季 +1.1% +0.4%
税前获利 +4.8% --
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -4.6% --
网络招聘广告(较前月) -2.8% --
0030 澳洲零售销售 10月 持平 +0.4%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 +2.7% --
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 48.5 47.0
0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 45.1 46.0
0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 44.5 44.7
0853 德国Markit制造业PMI 11月 46.8 46.8
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.2 46.2
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 49.1 48.0
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 52.8 --
1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 50.38 --
1500 美国建筑支出 10月 +1.4% +0.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 49.5 51.3
物价分项指数 52.5 53.0
就业分项指数 48.4 --
新订单分项指数 50.3 -- (完)
--整理 许娜/王翔琼;审校 戴素萍