〔中国金融〕金融脱媒将致10年后债券融资比肩银行贷款--央行官员

路透上海12月3日电---在利率市场化改革以及债券市场不断扩容背景下,中国社会融资供给正在加速脱媒.第一财经日报周一引述中国人民银行金融市场司司长谢多称,再过10年,银行贷款在社会融资总量中的比重可能降至30%-40%,与美国大体一致;债券融资将与贷款基本持平.

谢多日前在一论坛上表示,随着商业银行资本监管加强,使得银行信贷不可能像2009年一样大幅放量.但其他融资渠道发展弥补了贷款的相对减缓趋势."2009年全年企业债券净融资规模为1.2万亿元,今年前10月,这一规模就接近2万亿元."

央行最新数据显示,10月中国社会融资规模为1.29万亿元,其中人民币贷款为5,052亿元,外币贷款1,290亿元,二者合计占总量比例约为五成;而同期企业债券融资额为2,992亿元,占总量比例为23%.

具体到商业银行层面,报导援引民生银行(1988.HK)(600016.SS)副董事长梁玉堂此前言论称,直接融资中,债券的增长已经超过该行信贷规模增长.随着资本市场发展和直接融资比例的提高,优质大客户的脱媒现象将更加普遍.因此传统信贷业务以高端大客户为中心的模式很难持续,原有客户定位和风险控制模式将迎接新的挑战.

报导表示,金融脱媒效果在一些地区已经得到了充分体现.北京金融工作局数据显示,该市近年来已经形成以直接融资为主导的融资格局,债券、股票等直接融资比重超过80%,居全国首位.前三季度,在京非金融企业通过银行间市场发行债券融资1.14万亿元,远超银行贷款.

一商业银行集团客户部经理称,"脱媒推进很快,我们都感受到了这种压力,大客户业务越来越不好做."

"大行近年来都在主动降低大客户贷款比例.与其被动接受脱媒,不如主动调整资产结构,利率市场化更逼迫我们必须调整,"另一位大型银行资产负债部人士表示.

报导指出,对商业银行而言,金融脱媒不只发生在资产端(贷款).以存款为主的负债端,许多高端大额客户资金正在被理财和信托产品所分流,当前商业银行的定期存款同比增速已经从2009年的45%下滑到15%左右.

另外,第三方支付以及由此衍生的福利管理、差旅管理、资金归集等现金管理业务,又形成"技术脱媒".2011年,中国第三方互联网支付市场交易规模达到2.16万亿元,同比翻番.

金融脱媒是指随着直接融资(即股票、债券、投资基金等金融工具融资)的发展,资金的供给通过一些新的机构或新的手段绕开商业银行这个媒介体系,输送到需求单位,也称为资金的体外循环,实际上就是资金融通的去中介化,包括存款的去中介化和贷款的去中介化.(完)