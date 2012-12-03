〔路透调查〕英国料将缩减本财年公债发行计划,因央行返还公债利息

路透伦敦11月30日电---周五公布的路透调查显示,下周英国或将缩减本财年剩余时间的公债发行计划,因央行意外向国库返还公债利息.

英国财政大臣奥斯本将于周三发布半年一度的预算声明.路透调查英国公债做市商得出的预估中值显示,英国债务管理局(DMO)料将把2012-13年公债发行计划由原先的1,644亿英镑,调降至1,594亿英镑(2,556亿美元).

15家受访做市商中有一位预计发债计划不会改变,一位预计会上修.

分析师称,英国央行11月9日决定将量化宽松操作中买入的英国公债所得逾350亿英镑利息返给财政部,这是缩减发债计划的最大理由.

英国财政部称,本财年将收到其中约110亿英镑利息.(完)