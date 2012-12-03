〔路透调查〕英国料将缩减本财年公债发行计划,因央行返还公债利息

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦11月30日电---周五公布的路透调查显示,下周英国或将缩减本财年剩余时间的公债发行计划,因央行意外向国库返还公债利息.
英国财政大臣奥斯本将于周三发布半年一度的预算声明.路透调查英国公债做市商得出的预估中值显示,英国债务管理局(DMO)料将把2012-13年公债发行计划由原先的1,644亿英镑,调降至1,594亿英镑(2,556亿美元).
15家受访做市商中有一位预计发债计划不会改变,一位预计会上修.
分析师称,英国央行11月9日决定将量化宽松操作中买入的英国公债所得逾350亿英镑利息返给财政部,这是缩减发债计划的最大理由.
英国财政部称,本财年将收到其中约110亿英镑利息.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。