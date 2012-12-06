(重温稿)〔路透调查〕加拿大11月就业岗位料增加1万个,失业率料持稳于7.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
公布事项:加拿大11月就业报告
公布时间:12月7日1330GMT
预估值:就业岗位料增加10,000个;失业率料持稳于7.4%
路透多伦多11月30日电---路透调查显示,加拿大11月就业增幅可能升至接近过去12个月的平均水平,因商品生产行业料自下滑中复苏.
根据路透调查访问24名分析师的预期中值,加拿大11月就业岗位料增加1万个,高于10月的增加1,800个,但远低于此前几月的强劲增幅.失业率料持稳于7.4%.
Desjardins经济策略师Jimmy Jean谈到经济增长数据疲弱及企业雇佣意愿调查结果欠佳时称,就业岗位数量或将回升,"但力度预计没有那么强劲,因为经济目前面临众多阻力".
根据路透调查,分析师最乐观的预期为,就业岗位增加3.5万个,而最悲观的预期为减少1.2万个.
继此前两个月企业显现出强劲的雇佣意愿后,加拿大10月就业岗位小幅增加1,800个,表明经济增长乏力.[ID:nSB2082585](完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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