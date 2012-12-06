(重温稿)〔路透调查〕加拿大11月就业岗位料增加1万个,失业率料持稳于7.4%

公布事项:加拿大11月就业报告

公布时间:12月7日1330GMT

预估值:就业岗位料增加10,000个;失业率料持稳于7.4%

路透多伦多11月30日电---路透调查显示,加拿大11月就业增幅可能升至接近过去12个月的平均水平,因商品生产行业料自下滑中复苏.

根据路透调查访问24名分析师的预期中值,加拿大11月就业岗位料增加1万个,高于10月的增加1,800个,但远低于此前几月的强劲增幅.失业率料持稳于7.4%.

Desjardins经济策略师Jimmy Jean谈到经济增长数据疲弱及企业雇佣意愿调查结果欠佳时称,就业岗位数量或将回升,"但力度预计没有那么强劲,因为经济目前面临众多阻力".

根据路透调查,分析师最乐观的预期为,就业岗位增加3.5万个,而最悲观的预期为减少1.2万个.

继此前两个月企业显现出强劲的雇佣意愿后,加拿大10月就业岗位小幅增加1,800个,表明经济增长乏力.[ID:nSB2082585](完)