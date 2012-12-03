《新兴市场分析》新兴市场"硬实力"增强,"软实力"发展滞后

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mike Dolan

路透伦敦11月28日电---对一些投资者而言，逃离负债累累、经济衰退的北大西洋和日本市场，并投奔快速增长的新兴市场似乎无法抗拒，但很多其他人依然保持谨慎。

为何？这或许涉及“硬实力”与“软实力”。

如果只依据“硬实力”做投资决定，即由经济产值、人口规模、军费开支等原始数据作为衡量标准，就会发现富裕国家与发展中国家之间这一因素几乎旗鼓相当。

对冲基金经理Stephen Jen预估，经货币购买力调整后，2012年新兴经济体整体上已达到了一个“分水岭”，与富裕的发达经济体的规模一样大。

当然，随着新兴经济体这辆火车继续前行，这或许只是其旅途的一部分。据高盛称，到2020年时，巴西、俄罗斯、印度和中国这几个经济大国的产值在全球的排名，将从目前的第五位跃升到第三位。

利用包括钢铁产出、能源利用、城镇人口及人均军费支出等追溯至1800年代初期的“硬实力”指数，Jen估算出的结果显示，美国、欧洲、日本、中国和俄罗斯这几个顶级经济体之间的硬实力差距为200年来的最低水平。

但他指出，全球离“软实力”均衡仍有一段距离。“软实力”不仅包括通过文化、教育、民主及外交影响意识形态的能力，还包括社会公平、企业管理良好、法律透明度及市场开放等“无形”的能力。

目前尚无衡量“软实力”的直接指标。但若将透明国际（Transparency International）的“清廉指数”作为一个可能的衡量分项，就会发现除了新加坡、香港等久负盛名的金融中心外，将没有较大的新兴经济体在“软实力”方面名列前20位。

至少透过投资这双眼睛，这种“软实力”的差距可以在一定程度上解释为何新兴经济体金融市场仍在规模、流动性、深度、透明度和法律保护等方面落后，以及尽管“硬实力”强大但在近期却表现很差的原因。

**震荡逆转**

简单看，近期新兴经济体表现差劲，可能只是经过整合的世界经济的一个功能，在这种经济中，没有市场能免受它的最富裕贸易伙伴的冲击。

但是，即使是欧元区外围那些饱受节支和经济衰退困扰国家的股市，他们在过去两年的表现也胜过金砖国家（BRIC）的股市。

这就引出了更大的担忧，即在困扰养老基金等相对保守投资者的定期震荡未逆转的情况下，新兴市场是否发展到足以吸引西方资本全面转移的地步，以及是否有足够的流动性来应对。

英国央行经济学家霍尔丹（Andrew Haldane）去年将这种情况称为“池小鱼大”，资本快速转移很快就引发出估价过高问题，他估算若西方养老基金转移1%到新兴市场，就相当于这些市场整体资本的约10%。

花旗私人银行首席投资官库克森（Richard Cookson）以近期全球危机最盛时期伦敦和纽约的楼市需求为例，指出很多投资者对新兴市场仍保持警惕。

“经历数十年的危机后，你或许会问新兴世界怎么了？答案在于法治，财产权，腐败，机构无能。这些方面变化大吗？不是很大。”（完）