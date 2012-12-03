《交易视点》中国土地管理新政加大城投债供给压力,然市场偏好暂难改--中金

路透北京12月3日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，中国监管机构最新明确纳入储备的土地不得用于为土地储备机构以外的机构融资担保，这将加大融资平台土地抵押融资的难度。由于债券对土地抵押没有硬性要求，融资平台倾向于发债融资，从而会加大城投债的供给压力，但暂难改变目前市场对城投债的风险偏好。

此外，考虑到外汇占款持续改善和年底财政存款集中投放，我们认为年底资金面紧张程度很可能低于市场预期，建议投资者加大对短融的配置力度，在明年年初收益率有望出现30-40bp 左右的回落，短融收益率的回落也将带动中票收益率重新下行。但我们对交易所高收益债继续持谨慎态度，建议仓位高的投资者在年底前适当获利了结。

**土地管理新政加大城投企业土地抵押融资难度**

近期，国土资源部、财政部、人民银行、银监会四部委联合下发《关于加强土地储备与融资管理的通知》，对土地储备机构管理、土地储备和开发管理、土地储备融资等进行了规范。

从主体上讲，《通知》规范的主要是土地储备机构的管理，目前大多数融资平台并不是土地储备机构，只是接受土地储备机构授权从事具体的土地开发和收储业务，应该不受直接约束。

从行为上来讲，《通知》规范的是土地储备融资行为，地方融资平台的融资行为也很难被直接认定为土地储备融资。不过这并不意味着新规对地方融资平台的信用资质没有任何影响，我们认为有两个方面的影响值得关注。

第一，《通知》要求此前名录以外的机构（含融资平台公司）名下的储备土地，应严格按照《通知》的要求逐步规范管理，并明确纳入储备的土地不得用于为土地储备机构以外的机构融资担保，这将会限制融资平台抵押土地获取资金的行为，增大融资平台的再融资压力，尤其是银行贷款对抵押的要求较高，获取的难度会更大。

由于债券对土地抵押没有硬性要求，而且今年发行的城投债2/3 以上都没有采取任何增信手段，所以地方融资平台会更倾向于通过发债融资，进一步加大城投债的供给压力。

当然限制融资平台对土地资产进行抵押，也有有利的一面，对于没有任何抵押的债券投资者而言，可以同等权利享有对这些土地资产的追偿权，而不像之前土地抵押给银行之后具有排他权。

第二，加大地方政府向平台公司注入土地资产的难度，而这是改善平台公司资本结构、增强融资能力的主要手段，不过政府仍然可以通过注入其他资产（如市政道路等）的形式来达到改善融资平台资本结构的目的。

总体而言，我们认为新规对城投债的信用资质有一定的负面影响，但暂难改变目前市场对城投债的风险偏好。一是市场对于政府兜底城投债的观念不会发生动摇。二是在经济回升仍然依靠基建投资拉动的情况下，监管部门对地方融资平台的融资渠道不会完全堵死。

**警惕年末机构调仓风险，增持短融，减持高收益债**

11月信用债总净增量为年内第三高，但其中银行次级债贡献27%，非金融企业信用债供给量只有约1800亿，相比过去四个月明显降低。预计12月受次级债年末密集发行的影响，信用债总净增量仍有望超过2500亿，但非金融企业信用债的供给高峰已过，净增量将继续低于2000亿。

全年信用债总供给量预计达到2.3-2.4万亿，其中非金融类在2.1-2.2万亿。中票收益率从10 月下旬以来持续小幅回升，目前再次回到9 月QE3 推出时的高点，11 月前半月的调整主要与超AAA 中长期信用债供给大幅增加有关，但后半月的调整主要来自于短融收益率持续回升的推动，表现为短融和中票的利差有所收窄，短融收益率已经超过9 月时的高点，回到今年2 月时的水平。

值得注意的是，回购利率和1 年期央票收益率在这段时期均保持平稳，短融的信用利差回到历史高位，显示短融的调整并不是因为资金面紧张造成的，而是年末银行为降低资本充足率减持信用债的季节性行为所致。

从往年年末的历史经验看，此类抛压一般在年末转年初时就会消除，再加上部分交易型投资者的提前介入，有时收益率在12 月中旬附近就会转而下行。

考虑到外汇占款的持续改善和年底财政存款的集中投放，我们认为年底资金面紧张的程度很可能低于市场预期，建议投资者加大对短融的配置力度，在明年年初收益率有望出现30-40bp 左右的回落，短融收益率的回落也将带动中票收益率重新下行。

我们对交易所高收益债继续持谨慎态度，建议仓位高的投资者在年底前适当获利了结。

尽管信用基本面暂时看不到触发调整的风险，但是基金为获得好的排名在年底前变现锁定浮盈的行为可能会引发一定幅度的调整，这一点与近期基金抱团的强势股杀跌的道理类似。此外，股指跌破2000 点后也可能引发部分投机资金从高收益债市场转向股市。

**评级调整：盘煤因安全事故被列入评级观察名单**

本周有两项评级行动，其中北电主体评级上调一小档至AA+，公司偿债指标并无显着改善，中诚信此次上调可能是为了与其他评级公司评级保持一致。

盘煤由于重大安全事故被列入评级观察名单，部分高管已被撤职，可能导致事故矿井停产和全公司安全检查及产量控制，有对公司盈利造成进一步不利影响的可能，不过鉴于目前处罚措施仍不确定，中金评分维持不变。(完)

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