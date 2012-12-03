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债券 | 2012年 12月 3日 星期一 11:56 BJT

《中国国债发行日程表》--12月3日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间  上市时间  
       (亿元人民币)  
==========================================================================    
 财政部     *280       3年   *周三招标   记账式国债   *12/6-12/10  12/12
                          (今年第17期三年品种续发)  
 财政部       --      10年      --       记账式国债      12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
无
============================================================================= 

 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 林疏影; 审校 曹巍浩

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