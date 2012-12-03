《中国国债发行日程表》--12月3日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ========================================================================== 财政部 *280 3年 *周三招标 记账式国债 *12/6-12/10 12/12 (今年第17期三年品种续发) 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= 无 ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 林疏影; 审校 曹巍浩