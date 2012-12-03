〔中国货币市场〕回购利率总体波动不大,资金供求延续平稳态势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海12月3日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS总体波动不大,其中隔夜和七天等主要品种变化值均在5个基点(bp)之内,因资金供求依旧较为平稳,消息面亦很淡静.
华北一银行交易员称,隔夜及七天等主要回购利率"比较稳定,资金面本身没什么变化."
上海一银行交易员补充说,随着进入到12月,跨年资金需求渐被关注.就目前情况来看,机构对较长期限资金定价较为谨慎,不同条件下协商成交价格存在一定差距,不过整体资金面预期尚未出现大的方向性变化.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2682 2.2609 +0.73
七天CN7DRP=CFXS 3.3420 3.3810 -3.90
14天CN14DRP=CFXS 3.5522 3.4970 +5.52
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9900 2.2300 +76.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1000 3.1000 0.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2050 3.0600 +14.50
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2605 2.3000 -3.95
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3500 3.3925 -4.25
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5500 3.4900 +6.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2580 2.2533 +0.47
七天SHICNYSWD= 3.3572 3.3867 -2.95
三个月SHICNY3MD= 3.8252 3.8256 -0.04
===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯