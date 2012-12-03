〔中国汇市〕人民币仍陷涨停僵局,监管层规范即期交易令成交更显清淡

* 人民币仍未摆脱涨停僵局

* 监管层明确T和T+1品种均需遵守1%波幅

* 中间价略微走低拖累汇价下跌

* 1D远汇成交活跃度有所下降

路透北京12月3日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周一午盘仍徘徊在涨幅上限处,但汇价随中间价微幅走弱.监管层明确T+0和T+1品种属于1%波幅限制管理范围,进一步抑制即期市场流动性,市场仍是结汇意愿占据主动,交易员仍在期待央行打开僵局.

交易员称,监管层下发通知明确,T+0和T+1品种均需遵守1%波幅限制,而不再是市场理解的可以任意波幅交易,此举令市场流动性进一步变差,更重要的是,监管层此通知令央行可能放任T+1市场的政策猜想成为泡影.

"今天早上TOM(T+1)和TODAY(T+0)纳入1%的交易范畴,所以今天流动性进一步变差了,"一外资行交易员称.

三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,规范外汇市场即期交易,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期CFXS=CNY交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.[ID:nSH0121697]

北京时间14:06,人民币兑美元即期报6.2279元,为1%的区间波幅上限,上日收报6.2267元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2908元,上日中间价为6.2892元.

上述交易员并称,央行此举相当于堵住了一条路,而1D(T+3)今天的市场成交也不活跃,大家不知央行的态度,都在观望.

市场仍在期待央行出手破解涨停僵局.上海一股份制银行交易员称,人民币/美元未来不知道会怎样,现在上涨动力很强,但中间价一直不动,跟一个月前一样.

"央行早晚得解决这个问题,但不知道央行怎么处理,"上述交易员称.

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)CNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

继周四1D远汇收盘大幅上扬后,周五盘中一度触及6.1980元历史高位,但最终因购汇需求而收跌,日波动幅度高达280个点,而本周一1D远汇微幅走升,不过受监管局新规影响盘中波幅明显收窄.

东京汇市欧元/美元周一触及六周高位,因为中国经济数据令人乐观,提振风险意愿;上周末穆迪下调欧元区援救基金的信用评级导致欧元在盘中稍早下跌,但目前欧元扳回跌势.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3200/75,上日尾盘为6.3200.

北京时间14:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2160/70元,上一交易日尾盘报6.2130元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽

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