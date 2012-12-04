(重温稿)〔路透调查〕台湾11月出口料反弹,通胀料降温

* 出口预估中值:增长6.9%(前月为下滑1.9%)

* 进口预估中值:增长7.15%(前月为下滑1.8%)

* 贸易收支预估中值:顺差32亿美元(前月为顺差32.6亿美元)

* CPI预估中值:同比上涨2.02%(前月为上涨2.36%)

* 12月7日周五0800GMT公布贸易数据

* 12月5日0030GMT公布CPI

路透台北12月3日电---路透调查显示,台湾11月出口料将恢复增长,因在年底购物季来临之际,苹果(AAPL.O)iPhone 5及其它电子设备需求强劲.

路透访问11名分析师得到的预估中值显示,台湾11月出口或较上年同期增长6.9%.10月为下滑1.9%.

该预估符合台湾经济部周一稍早做出的11月出口恢复增长的评估.

前瞻性指标也显示外需回升,尽管速度非常温和.

台湾10月外销订单增长3.2%,超越预估,因美国零售商进购流行电子产品,以准备迎接圣诞节购物季的到来.[ID:nST0577461]

此次路透调查显示,台湾11月进口也将恢复增长,预计较上年同期增长7.15%,10月为下滑1.8%.

**通胀降温**

台湾通胀率可能继续从近期高位回落,但还是会略高于央行2%的目标.

调查预估中值显示,11月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上涨2.02%,10月为上涨2.36%.8月CPI涨幅曾触及3.42%的纪录高位,因天气原因导致食品价格攀升.

分析师预计,今年通胀进一步降温,将给央行带来本月稍晚保持利率不变的更多空间.(完)

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