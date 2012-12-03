《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月3日

路透上海12月3日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年12月3日-12月7日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2082131] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 金鹰货币市场 金鹰基金 建设银行 交通银行、广州证券等 11/19-12/3 基金 信诚添金分级 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 11/28-12/3 岁岁添金 债券基金 12/5-12/10 季季添金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 华夏海外收益 华夏基金 建行银行 中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5 债券基金 摩根大通银行 招商理财 招商基金 工商银行 工商银行、招商银行 12/03-12/05 7天债券基金 华商现金 华商基金 建设银行 交通银行、华龙证券等 12/03-12/07 增利货币基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/7 华鑫量化配置 国联安中债 国联安基金 浦发银行 交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 信用债指数基金 国投瑞银 国投瑞银基金 中国银行 建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 纯债基金 广发纯债基金 广发基金 工商银行 建设银行、广发证券等 11/12-12/7 国泰现金管理 国泰基金 中国银行 交通银行、中投证券等 12/03-12/07 货币市场基金 中欧货币 中欧基金 工商银行 邮储银行、招商证券等 11/26-12/07 市场基金 嘉实纯债 嘉实基金 建设银行 农业银行、中信建投证券等 11/19-12/07 债券型发起式基金 中银纯债基金 中银基金 招商银行 中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10 兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12 优选股票基金 华安日日鑫 华安基金 建设银行 交通银行、信达证券等 11/16-12/12 货币基金 东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14 50指数基金 民生加银现金 民生加银基金 建设银行 民生银行、银河证券等 11/26-12/14 增利货币基金 交银施罗德 交银施罗德基金 农业银行 建设银行、光大证券等 11/26-12/14 纯债发起式基金 富国强收益 富国基金 建设银行 招商银行、海通证券等 11/26-12/14 定期开放基金 财通保本 财通基金 工商银行 农业银行、财通证券等 11/19-12/14 混合型发起式基金 安信平稳 安信基金 工商银行 建设银行、安信证券等 11/19-12/14 增长混合发起式基金 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 3年 记账式国债 12/6-12/10 第17期三年品种续发 进出口银行 150 5年 固息金融债 周二 2011年第六期五年品种续发 长江三峡集团 50 9个月 超短期融资券 周二 黑龙江龙煤 50 3年 中期票据 周三 矿业集团 农业发展银行 251.9 5年 固息金融债 周四 上海银行 至多25 10年 固息次级债 周五 第5年末发行人赎回权 至多25 15年 固息次级债 周五 第10年末发行人赎回权 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 500 -2,530 -2,030 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 215.1 周一 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩