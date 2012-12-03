〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美联储理事STEIN表示支持在就业市场前景没有"明显改善"的情况下继续购买资产的计划.[ID:nSB8575358]

欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示,目前没有理由担心主要经济体央行向市场挹注大量资金会引起通胀,但他警告全球经济成长步伐依然迟缓而脆弱.他认为,央行手中有"许多工具",可以在必要时吸收流动性.[ID:nSB2124557]

日本央行总裁白川方明强调,该央行致力于积极宽松政策的前提,在于经济成长永续性未面临诸如失衡加剧等重大风险.他并表示,央行不必以市场反应来作为行动指引.这暗示日央行不会只因为市场益发预期会有立刻的货币宽松政策而采取行动.[ID:nST0583261]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点

一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点

非洲

南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)