〔中国债市〕利率互换清淡成交变动有限,PMI数据影响不大

路透上海12月3日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一变动有限,交投亦较为清淡,最新PMI数据显示经济回暖仍在持续,但市场对此已有预期,IRS受影响不大.

"没有什么变化,成交不算很活跃,PMI出来也没什么反应,不过感觉上最近市场对数据都不算很敏感,"上海一银行交易员称.

周六出炉的中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位,受生产和新订单指数跳升推动.最近三个月该指数稳步小幅回升,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB8575400]

上述交易员并指出,近期市场上建立新头寸的机构并不多,以平盘交易为主,这一局面短期还可能延续,不过12月中旬之后,可能会有部分机构重新开始建头寸,为明年提早布局.

银行间市场周一早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS总体波动不大,其中隔夜和七天等主要品种变化值均在5个基点(bp)之内,因资金供求依旧较为平稳,消息面亦很淡静.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5220/ 3.6440 3.3625/ 3.4525 3.4625/ 3.5525 3.5800/ 3.6800 3.5600/ 3.8460

周五 3.5283/ 3.6367 3.3700/ 3.4614 3.4657/ 3.5571 3.5957/ 3.6914 3.5880/ 3.8440

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变动 -0.0063/ 0.0073 -0.0075/-0.0089 -0.0032/-0.0046 -0.0157/-0.0114 -0.0280/ 0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)