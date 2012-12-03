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债券 | 2012年 12月 3日 星期一 15:28 BJT

〔欧元债市〕德债上涨,投资者紧张关注希腊债券回购计划

路透伦敦12月3日电---德国公债期货周一上涨,因投资者仍担心希腊债券回购计划的执行情况.该计划细节料将于日内稍后公布.

美国预算谈判陷于僵局也支撑了避险资产德债,但涨幅受限,因中国11月制造业调查情况乐观,支撑了股市.

一名政府高层官员称,希腊可能赶在欧元区财长会议之前,于周一公布计划细节.

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