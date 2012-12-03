(重温稿)《中国新债预测》国开福娃债增发或延续近期金融债一级市场暖势,需求稳定

* 招标品种: 国开行第45-49期固息债第一次增发

* 期限及金额:1/3/5/7/10年,各期均不超过60亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(4日)9:30-10:30

7/10年 周二(4日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.25%-3.36%、3.87%-3.96%、4.10%-4.20%、4.28%-4.36%、4.38%-4.46%

* 预测均值: 3.32%、3.92%、4.16%、4.32%、4.43%

路透北京12月3日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第一次增发第45-49期固息债(市场俗称"福娃债").路透调查显示,虽然近期二级疲软,但宽资金不改,年内金融债发行渐近尾声,加之该类券种收益率对配置盘尚具吸引力,综上考虑料明日福娃债增发或延续此前金融债一级市场暖势,整体需求稳定.

"起码和国债相比,(金融债)绝对收益还不错,而且今年发行接近尾声,预计明天(福娃债增发)需求应该不错吧."华南一券商交易员称.

第一创业证券报告指出,虽然交易价值有限,但处于高位的金融债收益率使得其配置价值仍然值得关注,从近期一级市场招标的情况看,市场也是比较认可配置价值的.

该机构并称,近期央行逆回购规模有所下降,但市场流动性依然保持宽松,资金需求较易得到满足,说明年末财政资金投放有效支撑了市场表现,预计年末资金面波动并不会太过剧烈.

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.3455%、3.9472%、4.1613%、4.3337%和4.4451%.

中国银行间市场周一质押式回购加权利率CNREPO=CFXS总体波动不大,其中隔夜和七天等主要品种变化值均在5个基点(bp)之内,因资金供求依旧较为平稳,消息面亦很淡静.[CN/CN]

国开行于11月20日招标发行了第45-49期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%和4.39%.

明日新债发行承揽费按认购债券面值计算.一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

上述增发债具体条款如下:

第45-49期第一次增发

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发行总量 至多300亿/各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%

招标时间 12月4日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 12月11日

起息日 11月22日

分销期 12月5日-12月11日

上市日 1年:12月13日

3/5/7/10年:12月17日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)