〔新债招标〕中国国开行一年期增发债收益率稍高于预期--业内人士

投行观点：Glaukos Corp目标价从42美元上调至60美元--摩根大通
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路透北京12月4日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3414%,稍高于此前3.32%的预测均值.
该行同时招标增发的三年和五年期固息债,加权中标收益率分别为3.9167%和4.1326%,前者与此前3.92%的预测均值持平,但后者稍低于4.16%的预测均值.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.32%和4.43%.
上述增发债具体条款如下:
第45-49期第一次增发
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发行总量 至多300亿/各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%
招标时间 12月4日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 12月11日
起息日 11月22日
分销期 12月5日-12月11日
上市日 1年:12月13日
3/5/7/10年:12月17日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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