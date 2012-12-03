《全球主要央行会议预告》--2012年12月

以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
==========================================================
欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
==========================================================
日本央行
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
==========================================================
英国央行
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
==========================================================
加拿大央行
12月4日--公布指标利率决定.
==========================================================
瑞士央行
12月13日--货币政策评估.
==========================================================
澳洲央行
12月4日--召开利率会议.
==========================================================
新西兰央行
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
==========================================================
瑞典央行
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
==========================================================
挪威央行
12月19日--货币政策会议.
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
==========================================================
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云