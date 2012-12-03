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债券 | 2012年 12月 3日 星期一 16:20 BJT

〔标题新闻〕瑞典11月经季节调整后的制造业PMI升至43.2,上月为43.1--SILF/SWEDBANK

注:采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8FH01Y]

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