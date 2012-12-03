〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国货币政策放松预期创年内新低

路透北京12月3日电---第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行12月降息和调降准备金率的预期创年内新低.而银行年底存款争夺大战,资本新规即将实施,经济短期筑底企稳效应,以及明年政策取向暂不明朗等因素,可能弱化12月资金供给增加等利好,促使债券投资者行事偏于谨慎.

所有受访金融机构固定收益部门认为,中国央行12月将维持一年期存款基准利率3%不变.而在未来三个月里,预期央行降息的受访机构占比也降至5%的超低水平.

不仅如此,认为大型存款类机构法定存款准备金率12月调降的机构占比也降至仅逾一成,较上期展望时下降逾一半,并创下年内准备金率调降预期新低.

中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.

但银行间市场12月有望迎来年内最大财政资金集中投放,同期央行公开市场到期净流出资金规模也较上月大降,这对债市有利好支撑.不过,银行年底存款争夺大战,资本新规即将实施,经济短期筑底企稳效应,以及明年政策取向不明朗等因素,可能仍会让债市投资者偏于谨慎.

调查显示,中国12月末10年期国债收益率估值料为3.57%,较11月末上涨4个基点(bp).

第12期展望调查共有38家机构参与,较上期增加8家.其中,银行类参与机构增加一家平安银行(000001.SZ),至16家;证券类参与机构增加一家国泰君安证券,至10家;保险类参与机构增加人保资产和华泰资产等5家公司,至10家;基金类参与机构增加一家添汇添富基金,至两家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)