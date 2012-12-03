路透伦敦12月3日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:市场连续第三天试图守在2011年高位拉出的阻力线上方,结果是不断小幅创新高.今日上攻走势会在哪里结束还难下定论,但小时图上的看空背离依然清晰可见,日线图也可能存在这种情况,因此我们会非常谨慎,尤其是今天收在1.2968下方的话.若收在1.3029上方,将上看1.3140.
欧元/日圆:市场在距阻力位107.70日圆还有1.5点时触顶,并回落到106.90(然后又小幅回升.)78.6%的回档技术阻力位、通道顶部和持续的看跌背离,都暗示跌势临近.所以,即便小升(至107.685-108.05),我们也怀疑能否持续.
澳元/美元:周四上攻10月趋势线失败后,市场开始下滑.该趋势线构成的阻力,意味着可能跌回9/10月低点区域1.0149/65.
纽约 当日 今年来 2011年
0854GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3022 1.2984 +0.29 +0.59 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.17 82.45 -0.34 +6.80 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 107.00 107.23 -0.21 +7.46 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9256 0.9277 -0.23 -1.28 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6044 1.6010 +0.21 +3.28 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9928 0.9942 -0.14 -2.60 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0409 1.0426 -0.16 +1.80 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8204 0.8200 +0.05 +5.40 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.540 86.040 -0.58 +8.77 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.400 67.670 -0.40 -43.61 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.83 132.09 -0.20 +10.29 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2683 1.2709 -0.20 -3.37 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
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