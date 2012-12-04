俄罗斯称西方国家通过“铁血政策”推进民主

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路透莫斯科12月1日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯外长拉夫罗夫周六称西方国家试图通过“铁血政策”推动其他国家民主进程，为其拒绝加入要求叙利亚总统阿萨德下台的国家行列辩护。

拉夫罗夫在一场外交和国防政策委员会会议上发表了这次措辞尖锐的演讲。

据俄塔社(Itar-Tass)报导，拉夫罗夫表示：“俄罗斯不是反对西方国家的影响力，也不是要恶意破坏西方国家倡导的计划。”

“事实是，通过铁血政策推进民主是行不通的，最近几个月和过去一年半发生的事已清楚地说明了这点。”

他补充说道，大多数情况下，铁血政策只会适得其反，导致极端分子和反叛力量的加强，降低了发生真正民主变革的机率。

俄罗斯称，西方国家和海湾国家一直在为寻求推翻阿萨德统治的反对派势力撑腰，而美国和欧洲则指责俄罗斯政府在过去20个月中的叙利亚流血冲突中庇护阿萨德。

俄罗斯表示，阿萨德的下台不应由海外决定，并表达了对极端分子可能主导叙利亚和其他国家的担忧。（完）