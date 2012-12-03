〔中国债市〕现券变化有限,PMI数据符合预期机构交易意愿清淡

路透北京12月3日电---中国银行间债市周一现券变化有限,唯七年国债等品种略有显弱.市场人士表示,PMI数据显示经济进一步企稳符合预期,年底渐近,机构主动交易意愿清淡,现券窄幅波动.
"收益率几乎没动,也就七年国债刷双边(报价收益率)稍往上,别的真的没发现什么动静."上海一大型银行交易员称,"PMI数据好早预期到了,出来都没啥人看了."
他进一步指出,随着年底临近,其主动交易的意愿很淡,预计短期内现券或呈现震荡走势;不看好中长期债短期的表现,假如一定要购入,还是更愿意持有短债.
汇丰(HSBC)周一公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值大幅回升至50.5,创13个月最高位,自2011年10月以来首次返回荣枯分水岭50上方.[ID:nSB2123115]上周六出炉的中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB8575400]
剩余期限约9.73年的固息国债120015券最新报价收益率CN120015=CFXM为3.5400%/3.5205%,上日尾盘为3.53%/3.52%;剩余期限约6.76年的固息国债120016券最新报价收益率CN120016=CFXM为3.45%/3.44%,上日尾盘为3.43%/3.42%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2657 3.3526
上日 2.2609 3.3810
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9410/2.8850
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9020/2.8360
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3560/3.2890(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进