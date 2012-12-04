(重温稿)〔台湾货币市场〕短率沈在低位,期底最后一日资金充裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 短率续在低位附近
* 提底最后一日资金充裕
* 预料本周期初仍续宽裕
记者 高洁如
路透台北12月3日电---台湾银行间短率周一续在低位附近.上周五单日全体银行罕见留下单日1,200亿台币以上的高额积数,资金浮滥,而今日是提存期最后一日,资金需求仍然疲弱,短率续在低位.
不少交易员纷纷指出,市场的需求实在疲弱,已陷入降利率也无法刺激需求的流动性陷阱.而在央行减少隔夜、三种天期存单的冲销力道之下,刻意营造的宽松的资金环境并无法可改,因此本提存期的准备数字肯定又要冲破上月,再创高位了.
"我们当然很无耐,对央行要不要收(隔夜资金)已经不抱期待了."交易员称.
央行近月底最新的数据显示,10月金融机构的净超额准备为平均每日210亿台币,已是连续四个月走升.
此亦创下今年1月的平均258亿台币以来的最高.每年1或2月过年期间,为维持资金平稳充裕,央行皆采行更为宽松的货币政策以维资金情势的平稳.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,同上日.今日区间在0.295-0.46%,亦同上日.
一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.47%;同上日.
**短票利率靠拢区间低位**
票券商表示,今日银行买票意愿仍然很高,先前0.78%利率的短票已相当地少,利率朝区间低位靠拢.
一个月短票成交利率主要在0.77%.上日还有部分比例成交在0.78%.
台湾央行今日共发行2,979.8亿台币存单,若相较存单到期金额3,027.55亿,存单发行余额减47.75亿. [TW/MMTCN]
本周存单到期金额为8,969.95亿台币,除周一之外,本周余日存单到期情况为:周二63亿、周三3,763亿、周四261亿以及周五1,855.4亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为负65亿台币;累计超额准备为3,551亿台币,加计前期1%的超额准备为4,457亿台币.
**公债RP利率稳于区间低位**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.今日为旬底,资金宽松依旧,由于缺券状况未解,多以到期续做为主.
央行持续执行适度宽松政策,上周存单发行余额净减了332.45亿台币,令存单未到期余额降至6.6兆以下.交易商指出,这让银行端找券需求更为强烈,但碍于额度分配与内控规定,与银行间的交易受到限制.
"有的一次要给我5亿,(公司债)利率做在0.80%,但我没法给."一证券商交易员说.
虽然市场游资涌动,不过公债RP利率仍未跌破0.70%.一外商银交易员认为,券商资金多来自于投信与寿险,他们对于利率较为坚持.
有投信业者表示,往来的大型公股银行,有的已将公债RP利率开到0.65%,但由于这样的利率水准实在太低,所以没有承做.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。