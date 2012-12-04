〔中国公开市场〕今日进行七天和14天逆回购,总额970亿元--业内人士

路透北京12月4日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额970亿元人民币的逆回购操作,其中七天期590亿元,14天期380亿元.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.本周一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若今日按常规开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.

受月末因素扰动,央行公开市场逆回购上周操作规模灵活调整,较前周稍显放量,以实现维持资金面稳定.但当周整体未扭转此前连续的净回笼,规模达400亿元.[CN/MMTCN][ID:nSB2120559]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]