〔伦敦美债〕公债价格持稳,财政预算谈判主导市场走势

路透伦敦12月3日电---周一美国公债价格在欧洲持稳,围绕美国财政问题的担忧支撑流动性资产.

汇丰/Markit稍早公布,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至50.5,为2011年10月以来最高水准,不仅较上月终值49.5跳涨1个百分点,且略高于初值50.4.[ID:nSB2123241]

数据公布后,美债价格短暂下跌.但市场焦点转而关注美国财政预算谈判,公债价格跌势迅速逆转.

一交易商称,"一些人认为财政悬崖的风险大幅上升.对此的谈论很多,这令市场受支撑."

美国10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)最新报1.616%,与周五纽约尾盘持平.

另一交易商称,"我们预计随着辩论持续,收益率将维持在1.60%水准上下."

美国30年期公债US30YT=RR收益率从周五的2.810%,小升至2.812%.(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

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