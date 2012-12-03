〔美国热股〕新闻集团任命Robert Thomson为其新出版公司执行长

路透12月3日电---新闻集团(NWSA.O)任命Robert Thomson为其分拆后新成立的出版公司的执行长.
在周一早盘交易中,新闻集团股价涨1.17%,至24.93美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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