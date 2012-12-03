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债券 | 2012年 12月 3日 星期一 23:26 BJT

〔标题新闻〕芝加哥联储调查预计明年美经济成长2.3%,失业率微降至7.6%,通胀小幅攀升至2.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8M2005]

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