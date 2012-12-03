〔美国热股〕江西赛维LDK太阳能连续六个季度亏损且下调全年营收预估

路透12月3日电---中国太阳能设备生产企业江西赛维LDK太阳能LDK.N公布连续第六个季度录得亏损,且下调全年营收预估,由于美国进口关税较高且欧洲市场需求疲弱,该公司预计太阳能电池和电池板出货减少.
在周一早盘交易中,该公司股价大跌9.57%,至1.05美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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