〔欧洲股市〕收盘从17个月高位回落,受累于美国数据

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* FTSEurofirst 300指数从17个月高位回落

* Euro STOXX 50指数未能升穿2,600点阻力位

路透伦敦12月3日电---欧洲股市周一小幅收涨,尾盘出现抛售使大盘回吐日内多数涨幅,从17个月高位回落,受累于令人失望的美国制造业数据和对美国财政悬崖问题的持续忧虑.

在新年前,股市交投可能依然震荡,成交量通常在年底下降,而有关明年1月实施的减支和增税举措的财政悬崖磋商势将日益紧张.

但分析师表示,中长期股市前景仍然正面,很可能明年将进一步上涨.

稍早数据显示美国11月制造业意外萎缩,跌至2009年7月来的最低水平,因超级风暴桑迪在10月底吹袭美国东岸地区.

在美国制造业数据公布前,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,而欧元区11月制造业萎缩的趋势放缓.

周一早盘,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及17个月高位1,128.65点,尾盘收位远低于日高高位.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%,报1,121.15点,从年初迄今仍上升12%,但从6月触及多个月低位后累计急升18%,部份原因是近期全球经济数据令人鼓励.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E未能升穿关键阻力位2,600点,此为9月高位.该指数日内上扬0.3%,报2,582.36点.

"该指数看似已触顶,短期内可能进一步回落,"ING Commercial Banking的高级技术分析师Roelof-Jan van den Akker称.

"在50日移动均线切入位和上周形成的2,549-2,559的缺口之间,预计将形成一个更高的底部,且预计可能从该水平开始下一波升势,此波升势将推动该指数升穿强劲阻力位2,600点."

英国富时100指数.FTSE上扬0.08%,报5,871.24点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.4%,报7,435.21点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.26%,报3,566.59点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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