〔欧元债市〕希腊公债上扬,因该国公布债券回购计划细节

* 希腊债务回购计划定价高于市场预期

* 债务回购计划细节公布后,提振对欧元区二线公债的人气

* 德债转升为跌,市场对美国预算磋商十分敏感

* 西班牙正式申请银行业救助,但市场对此反应甚微

路透伦敦12月3日电---希腊公债周一上扬,之前该国宣布的计划中的债务回购条款强于预期,提振债务回购计划将获成功,并使该国获得新一轮救助贷款的可能性上升.

国际货币基金组织(IMF)需要看到债务回购操作的结果才能批准向希腊发放下一批救助贷款.

随着IMF救助的不确定降低,投资者受到额外的刺激,买入意大利和西班牙公债.这两类公债在过去一周上扬,之前欧元区财长原则上同意向希腊发放新一轮贷款.

"看似一切进展顺利,定价确保债券回购将吸引相当数量的投资者...这扶助市场预期事件的剩余风险不会加大,并使希腊债务问题的解决仍在轨道上,"德国商业银行的策略师David Schnautz表示.

希腊为20批次未偿债券设定的最低价格区间为30.2-38.1%,最高价格区间为32.2-40.1%,依照债券到期期限不同而定.定价远高于11月23日收盘水平25.15-34.41%,市场最初将当日收盘价作为回购价格指引.[ID:nSB2125757]

希腊公债价格<0#GRTSY=TWEB>升0.02-0.035欧元,至0.302-0.388欧元,收益率基本在12-15%.

分析师称,希腊公债上扬不仅反应定价意外强于预期,且反应市场押注只要持有债券到期,将获得本息全额支付.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率回落8个基点,至5.26%,对西班牙正式申请395亿欧元欧盟资金救助,以对银行业进行资本重组的消息反应甚微.

避险德债期货FGBLc1回落28个跳动点,报142.51.(完)

--编译 母红;审校 李军

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