〔金属期市〕期铜触及六周高位,受汇丰中国11月制造业PMI数据提振

* 汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)于13个月来首次上升

* 沪综指跌至近四年低点

* 11月美国制造业萎缩

路透伦敦12月3日电---期铜周一触及六周高位,因中国公布了充满希望的制造业数据,但人们对全球经济状况的忧虑令涨势受限.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度触及10月19日以来最高位8,045美元,最终收于8,005美元,上周五收报7,994美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收高1.05美分,报每磅3.64美元,盘中在3.6250-3.6430美元之间交投.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.[ID:nSB2123241]这提振了金属价格.

在全球铜供应中,中国消费约40%.

另外周一公布的调查显示,欧元区11月制造业活动的萎缩状况改善至八个月最轻,不过明显的复苏仍看似很遥远.[ID:nSB2124681]

由于中国股市收于2009年第一季以来最低水准,而且数据显示11月美国制造业意外萎缩,降至逾三年最低位,因此人们仍怀疑全球经济增长状况.

"美国制造业数据令人预期美联储将在12月14日公布第四轮量化宽松政策,另外中国制造业数据暗示,未来几天铜价可能将继续涨至8,150美元,"T-Commodity顾问 Gianclaudio Torlizzi称.

"但我仍有点担心持续下跌的沪综指,其与铜价有较高的关联性,所以我认为铜价升势依旧脆弱."

中国内地股市沪深300指数.CSI300周一下挫1.4%,沪综指.SSEC跌1%,触及2009年1月以来最低收位.[ID:nSB2125675]跌势可能将扩大,因中国股市的主力--更多散户感到心灰意冷,另寻其他投资方式.

金属价格亦因美国所谓财政悬崖带来的持续不确定性而受到抑制.

展望未来,市场将关注本周五美国将公布的11月就业报告,该报告料将显示即使没有财政悬崖,第四季也将放缓.

美元兑欧元跌至六周低位,因有迹象显示,德国可能对减计希腊债务持开放态度,这支撑了金属价格.

希腊周一称,将以修改后的荷兰式招标方式发出债券回购要约,投资者可在价格确定前公布自己愿意接受的价格水平.[ID:nSB2125409]

三个月期锡CMSN3收报每吨21,855美元,上周五收报21,845美元,三个月期锌CMZN3报2,040美元,上周五收报2,047美元.

三个月期铅CMPB3收报2,256美元,上周五报2,252;三个月期铝CMAL3报2,120美元,上周五收报2,094;三个月期镍CMNI3收报17,500美元,上周五报17,650.

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 364.55 0.50 +0.14 344.75 5.74

LME期铝 2118.00 24.00 +1.15 2020.00 4.85

LME期铜 8012.75 18.75 +0.23 7600.00 5.43

LME期铅 2252.25 0.25 +0.01 2034.00 10.73

LME期镍 17516.00 -134.00 -0.76 18650.00 -6.08

LME期锡 21875.00 30.00 +0.14 19200.00 13.93

LME期锌 2039.25 -7.75 -0.38 1845.00 10.53

上海期铝 15460.00 -35.00 -0.23 15845.00 -2.43

上海期铜 57520.00 250.00 +0.44 55360.00 3.90

上海期锌 15435.00 -20.00 -0.13 14795.00 4.33

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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