〔国际油市〕布兰特原油期货走低,美国数据疲弱抵消中国数据带来的提振

* 美国制造业活动降至三年低位
* 乐观的中国制造业数据稍早提振油价
* 中东紧张局势持续支撑油价
* API周二公布库存报告
路透纽约12月3日电---布兰特原油期价周一转升为跌,因数据显示美国制造业活动降至三年低位,抵消更为乐观的中国数据产生的提振.
供应管理协会公布的数据显示,11月美国制造业意外萎缩.
"ISM数据使市场上行动能消退,但原油跌幅并不大,"Price Futures Group的分析师Phil Flynn称.
受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.[ID:nSB2123241]
伦敦交易的布兰特原油LCOc1回落0.31美元,结算价报每桶110.92美元,低于200日移动均线,周一稍早一度升至112美元之上.
美国原油期货CLc1连升第三日,收高0.18美元,报每桶89.09美元,稍早升至90美元之上.
布兰特原油期货走低归因于部分交易商押注布兰特原油较美国原油溢价将进一步收窄.布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R周一跌至每桶22美元之下,上周最高为23.42美元.
围绕美国预算磋商的不确定性扶助重压油价和股市.
美元走软,扶助提振油价,因美元走软使以美元计价的石油产品对持有其他货币的投资者而言更便宜.
美国原油期货成交量较30日均值低18%,布兰特原油成交量较均值低17%.
市场担心明年初将自动实施的增税和减支举措可能将美国经济拖入衰退,使投资者态度谨慎.
美国共和党众议院领导人周一在财政悬崖谈判中提出10年减赤2.2万亿美元的新计划.
中东紧张局势继续助燃该地区原油供应将中断的忧虑.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 89.09 0.18 0.2% 88.66 90.33 222,878 216,206
2月原油 89.69 0.20 0.2% 89.24 90.90 52,113 63,260
1月RBOB汽油 2.7265 -0.0038 -0.1% 2.7176 2.7627 28,777 26,033
2月RBOB汽油 2.7251 -0.0058 -0.2% 2.7175 2.7634 16,794 48,076
1月取暖油 3.0562 -0.0045 -0.2% 3.0462 3.0961 44,107 19,461
2月取暖油 3.0645 -0.0020 -0.1% 3.0556 3.1026 23,960 54,475
ICE合约
1月布兰特 110.92 -0.31 -0.3% 110.60 112.33 180,927 162,851
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 412,889 426,847 492,755 1,551,961 -26,049
汽油 70,375 102,755 132,471 271,282 -3,434
取暖油 106,206 111,695 148,895 297,712 -2,357 (完)
--编译 母红;审校 李军