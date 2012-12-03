《综述》美联储对货币刺激举措成果满意,但对于未来计划观点不一

* 波士顿联储总裁称有充足理由继续每月购债850亿美元

* 圣路易斯联储总裁称卖短买长的影响力不够,直接购买规模应缩小

路透纽约/小石城12月3日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员似乎对最近的货币刺激政策成果感到满意,但对于未来购债计划的实施力度有一些异议,两位政策决策高层周一的讲话就显露出这一点.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,美联储明年"有充足理由"保持宽松政策,每月继续购买总计850亿美元的债券.罗森格伦是最直言不讳支持美联储资产购买计划的人之一.

美联储9月宣布开放式的债券购买计划,开始时每月购买400亿美元抵押支持证券.

这项新措意在提振经济.除此之外,美联储每个月还用出售450亿美元短期公债筹得的资金,买入相同数量的长期公债.

后一计划,也就是所谓的卖短买长(扭转操作),将于本月末到期.大多分析师预期,美联储会再次启动规模相同的购买长债计划.

但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则辩称,美联储不应该再用同样规模的新计划取代即将到期的卖短买长计划.他表示,如果购债令美联储资产负债表扩大,造成的影响会大于卖短买长.后者并未增加联储资产负债表规模.

"如果将维持政策在当前轨道不变当作目标,那么新旧两个计划规模之比应该小于1:1,"布拉德向小石城商会表示.他并暗示每月250亿美元的规模足矣.

**通胀与失业率阈值**

是否进一步扩大美联储资产负债表的规模,将成为12月11-12日美联储会议上讨论的重要议题.其他议题还包括,采行通胀与失业率阈值,来给出何时可能升息的指引,以此来改善美联储的沟通机制.

布拉德周一表示,只要美联储能着手解决他所担心的问题,他就支持采行上述阈值.布拉德尤其担心,外界会认为美联储试图以失业率为目标.他说,该模式在20世纪70年代饱受诟病,当时为了促进就业美联储将利率保持在低位,但通胀率却蹿升.

之前布拉德曾对设定阈值持更加怀疑的态度,他称这会剥夺美联储的政策灵活性.

但近来这个构想获得了支持.美联储副主席叶伦表示了对该想法的强烈支持.这一想法由芝加哥联储总裁埃文斯一年前首次提出.

埃文斯希望,只要通胀率不升破2.5%,美联储应保持利率在低位,直至失业率至少降至6.5%.明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔和波士顿联储总裁罗森格伦亦提出了特别提案.

**经济成长**

美联储第三季国内生产总值(GDP)环比成长年率为2.7%,但第四季料已放缓.失业率仍高居7.9%.

布拉德称,他预期经济成长将在2013年增强,GDP增速将升到3.5%左右.但他也表示,这个预估建立在年末预算危机成功化解的前提上.但是否能够成功化解还有很高的不确定性.

纽约联邦储备银行总裁杜德利认为,美联储购买抵押支持证券(MBS)的作法给经济提供了其急需的支撑,就算放宽金融环境的益处并未完全从金融机构转移到消费者手中.

"尽管我们的政策在当前环境下并不是全能的,但一直以来都是有效的,未来也将继续发挥作用,"他在出席纽约联储召开的抵押融资会议上讲到.

杜德利称,这场会议旨在研究美联储政策效果在传导给美国消费者时遇到的一些障碍.

美联储在推出最新一轮刺激政策前,已将官方利率削减至零水平,并买入约2.3万亿美元公债和抵押支持债券,以应对2007-2009年金融危机和经济深度衰退.(完)