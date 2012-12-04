中国一公司承认违反美国核出口管制规定--美国司法部

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月3日电---美国司法部称，中国核工业华兴建设有限公司周一对非法向巴基斯坦一家电厂出口耐高温涂料的指控认罪。
据美国司法部称，该公司在哥伦比亚特区联邦地区法院进入了认罪辩护程序。
根据法庭文件，该公司对2006年和2007年曾密谋经中国向巴基斯坦运送高性能涂料的指控予以承认。尽管美国拒绝了向巴基斯坦Chashma II核电站直接出口这些涂料的申请，它们仍被运至该国。
巴基斯坦1998年首次成功引爆核装置后，美国就一直限制对该国进行核相关的出口。
中国核工业华兴建设有限公司的代理律师未即刻对此发表评论。美国司法部称，该公司接受了200万美元的刑事罚款，若其能在为期五年缓刑期间不再违规，只需交纳一半罚款。
哥伦比亚特区联邦检察官Ronald Machen称，本案据信是一家中国国有企业首次进入美国刑事出口案件的认罪辩护程序。
PPG Industries(PPG.N)旗下一家生产该涂料的中国子公司2010年对参与相同案件认罪。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。