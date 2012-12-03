(重温稿)〔希腊金融〕希腊推出债券回购计划,价格区间高于市场预期(更新版)

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路透雅典12月3日电---希腊表示,将动用100亿欧元回购债券,试图削减膨胀的债务并解冻延迟的救助金.希腊把回购价格区间定在高于市场预期的水平,以确保吸引投资者足够兴趣.

债券回购对于希腊国际贷款人将濒临破产的希腊债务拉回可持续水平而言至关重要,且其成功操作对于解冻向希腊的金援亦十分关键.

市场一直有疑问,希腊是否能吸引到足够多的债券持有人,从而将希腊债务净减少200亿欧元,即欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)设定的目标.周一宣布的计划看似旨在平息这些担心.

Mizuho分析师Ricardo Barbieri在谈到定价时称,"这显示他们的确希望互换成功."

"一些投资者可能倾向于参与互换,因为如果他们想要保持对希腊曝险,这样可以简化头寸,否则是完全撤出的机会,以好于周五收盘的水平结清头寸."

回购将通过改良后的荷兰式竞标进行,引入一些竞争成分,并把价格区间设在周五收盘价上方.

希腊为20批次未偿债券设定的最低价格区间为30.2-38.1%,最高价格区间为32.2-40.1%,依照债券到期期限不同而定.

每种债券最高和最低价差为2个百分点.

定价远高于11月23日收盘水平,尽管希腊贷款人上周称,预计债券回购价格不会高于当日收盘水平.

据路透数据显示,当日这些债券的收盘价在面值的25.15%-34.41%之间,名义价值为630亿欧元.

一名希腊财政部官员称,希腊债券价格随后在二级市场上涨后,该价格区间已变得无关紧要,这迫使希腊要提供较高的价格区间以确保投资者足够的兴趣.

希腊表示,回购资金不会超过100亿欧元.投资者须在12月7日前表明意向,结算日预计为12月17日.

受此消息影响,希腊债券价格大涨.

在荷兰式的竞标中,若债权人试图得到接近上限的价格,而若回购在较低价格进行,那么该债权人可能面临出局的风险.每一批次的债券将有一个结算价.

欧元区官员表示,希望希腊能够回购至少400亿欧元的债券.(完)