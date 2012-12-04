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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:25 BJT

〔韩国个股〕浦项钢铁获收购加拿大一矿山股份的独家谈判权--消息

路透首尔12月4日电---据知情人士周二透露,韩国钢铁厂商浦项钢铁(005490.KS)已获得收购安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)旗下一加拿大铁矿石生产企业部分股份的独家谈判权.

消息人士称,浦项钢铁正谋求与韩国国家退休基金(NPS)以及其它一些投资者组成财团,收购上述股权.但该人士拒绝详细说明要收购股权的规模.

韩国经济新闻周二报导称,浦项钢铁被选为ArcelorMittal Mines Canada的15%股权的优先竞购方,预计协议规模超过10亿美元.

浦项钢铁发言人士称,该公司正在考虑收购该矿业公司的部分股权,但拒绝提供进一步评论,称此事尚属保密.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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