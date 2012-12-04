〔中国黄金〕交行与工行达成首笔银行间黄金询价市场即期交易

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统周一正式上线,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和工商银行(601398.SS)(1398.HK)达成首笔即期交易,名义本金约为2,000万元人民币.
交通银行新闻稿引述金融市场部总经理涂宏称,"我们希望通过上海黄金交易所与中国外汇交易中心的强强联合,推动银行间黄金询价市场产品线不断完善,逐渐覆盖黄金远期与掉期业务."
经央行备案同意,上海金交所周一起试运行银行间黄金询价业务,20家中外资银行获准参与该业务.[ID:nSB2122087]
目前上海金交所采用撮合制交易,单笔交易量往往只有几公斤或几十公斤.业内人士此前曾指出,若有几百公斤或上吨的单笔黄金交易需求,不仅成交笔数多,而且不能瞬间锁定价格,还容易引起市场波动.而询价市场上由于采用做市商制度,一笔即可成交,大宗交易更为顺利.
上海金交所已是全球黄金现货交易量最大的市场.据其网站介绍,去年该所总交易额为4.44万亿元人民币,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和53%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。