〔中国黄金〕交行与工行达成首笔银行间黄金询价市场即期交易

经央行备案同意,上海金交所周一起试运行银行间黄金询价业务,20家中外资银行获准参与该业务.[ID:nSB2122087]

目前上海金交所采用撮合制交易,单笔交易量往往只有几公斤或几十公斤.业内人士此前曾指出,若有几百公斤或上吨的单笔黄金交易需求,不仅成交笔数多,而且不能瞬间锁定价格,还容易引起市场波动.而询价市场上由于采用做市商制度,一笔即可成交,大宗交易更为顺利.