〔中国基金〕国泰基金和博时基金分别上报债券ETF方案,为国内首批

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海12月4日电---中国证监会网站周一稍晚刊登的基金受理及审核公告显示,国泰基金管理公司和博时基金管理公司近日分别上报了其债券交易所上市基金(ETF).若能获批,这两只ETF将是国内首批债券ETF.
公告显示,国泰基金申报上证五年期国债交易型开放式基金,托管行为建行银行(601939.SS)(0939.HK);博时基金申报了上证企债30交易型开放式指数基金及其联接基金,托管行为工商银行(601398.SS)(1398.HK).
中国证监会基金监管部主任王林稍早表示,将尽快推出黄金和债券ETF等工作.而上海证交所基金与衍生品部总监刘逖此前曾表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市.
目前国内ETF产品均是偏股型ETF产品,产品较单一.刘逖近日还指出,上证所明年将筹划推出货币基金ETF,并对一些创新ETF产品,如商品和外汇ETF做好准备工作.[ID:nSB2113459]
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。