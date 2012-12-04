〔中国基金〕国泰基金和博时基金分别上报债券ETF方案,为国内首批

路透上海12月4日电---中国证监会网站周一稍晚刊登的基金受理及审核公告显示,国泰基金管理公司和博时基金管理公司近日分别上报了其债券交易所上市基金(ETF).若能获批,这两只ETF将是国内首批债券ETF.

公告显示,国泰基金申报上证五年期国债交易型开放式基金,托管行为建行银行(601939.SS)(0939.HK);博时基金申报了上证企债30交易型开放式指数基金及其联接基金,托管行为工商银行(601398.SS)(1398.HK).

中国证监会基金监管部主任王林稍早表示,将尽快推出黄金和债券ETF等工作.而上海证交所基金与衍生品部总监刘逖此前曾表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市.

目前国内ETF产品均是偏股型ETF产品,产品较单一.刘逖近日还指出,上证所明年将筹划推出货币基金ETF,并对一些创新ETF产品,如商品和外汇ETF做好准备工作.[ID:nSB2113459]