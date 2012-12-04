〔中国新债〕华侨城门票专项计划募资18.5亿元,为上市公司发行ABS首单

路透北京12月4日电---首例上市公司通过资产证券化募集资金的尝试终于落定.深圳华侨城控股股份有限公司(000069.SZ)公告称,公司设立的欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划于12月4日(周二)成立,拟通过此次资产证券化(ABS)募资18.5亿元人民币.

周一晚间的公告显示,本次专项资产管理计划以自成立之次日起五年内特定期间华侨城及下属两家子公司拥有的欢乐谷主题公园入园凭证为基础资产.设优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证.

募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新,欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金.

以下为该期ABS各档的发行细节:

产品序列 期限 预期 发行规模 还本付息方式

(年) 收益率 (亿元)

优先级产品概况

华侨城1 1 5.50% 2.95 按年付息,到期偿还本金

华侨城2 2 5.80% 3.25 按年付息,到期偿还本金

华侨城3 3 6.00% 3.45 按年付息,到期偿还本金

华侨城4 4 6.00% 3.75 按年付息,到期偿还本金

华侨城5 5 6.00% 4.10 按年付息,到期偿还本金

次级产品概况

华侨城次级 5 无 1.00 获得当期剩余收益

公告并称,本次专项资产管理计划自成立日起,计划于15个工作日内在深圳证券交易所综合协议交易平台上市.

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]

随后,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和上汽通用汽车金融公司的ABS也分别发行.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)