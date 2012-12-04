〔中国新债〕华侨城门票专项计划募资18.5亿元,为上市公司发行ABS首单

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京12月4日电---首例上市公司通过资产证券化募集资金的尝试终于落定.深圳华侨城控股股份有限公司(000069.SZ)公告称,公司设立的欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划于12月4日(周二)成立,拟通过此次资产证券化(ABS)募资18.5亿元人民币.
周一晚间的公告显示,本次专项资产管理计划以自成立之次日起五年内特定期间华侨城及下属两家子公司拥有的欢乐谷主题公园入园凭证为基础资产.设优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证.
募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新,欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金.
以下为该期ABS各档的发行细节:
产品序列 期限 预期 发行规模 还本付息方式
(年) 收益率 (亿元)
优先级产品概况
华侨城1 1 5.50% 2.95 按年付息,到期偿还本金
华侨城2 2 5.80% 3.25 按年付息,到期偿还本金
华侨城3 3 6.00% 3.45 按年付息,到期偿还本金
华侨城4 4 6.00% 3.75 按年付息,到期偿还本金
华侨城5 5 6.00% 4.10 按年付息,到期偿还本金
次级产品概况
华侨城次级 5 无 1.00 获得当期剩余收益
公告并称,本次专项资产管理计划自成立日起,计划于15个工作日内在深圳证券交易所综合协议交易平台上市.
中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]
随后,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和上汽通用汽车金融公司的ABS也分别发行.
中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。