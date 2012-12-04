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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:13 BJT

〔日本股市〕盘初小跌,因美国数据疲弱挫伤市场人气

路透东京12月4日电---日本股市日经指数周二盘初小跌,削减上日录得七个月收盘高位的涨幅,隔夜美国经济数据疲弱拖累美股收跌.

日经指数.N225下滑0.4%至9,420.80点.东证股价指数.TOPX下跌0.3%至779.69点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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