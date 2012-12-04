版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 09:10 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月4日-12月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月4日(二)

悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).

渥太华--加拿大央行公布利率政策(1400).

12月5日(三)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议.

12月6日(四)

法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会.

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(0100).

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.

12月7日(五)

暂无重要经济事件.

12月10日(一)

暂无重要经济事件.

12月11日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议(第一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐