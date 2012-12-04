《中国报摘》--中国证券报12月4日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清撰文称,要更加重视法治推动资本市场,改革完善公开发行、私募市场、债券市场等法律制度.
* 其他:
--证监会副主席姜洋表示,目前原油期货市场建设在继续推进中,下一步证监会将加快能源、化工、金属、农产品等重要期货品种创新,加大商品指数及期权等战略性品种的研发,加大利率类、汇率类金融期货期权的研发力度.
--宝钢股份(600019.SS)表示,截至周一(3日),公司回购数量3.93亿股,占总股本比例约2.2%.购买最高价为4.69元人民币/股,最低价为4.51元/股,总金额约18.1亿元.
--天然气"十二五"(2011-2015年)规划称,到2015年天然气占一次能源消费总量比重将从当前的4%提高至7.5%,以及明确天然气发展的重点任务和重点项目等.分析人士认为,天然气生产企业、相关设备制造企业、下游管输企业以及城市燃气公司将率先获益.
--证监会上月末开始接收首批债券ETF(交易所上市基金)产品募集申请材料.首批上报的债券ETF产品包括博时上证企债30交易型开放式指数基金及其联接基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金及其联接基金.
--中国人民银行行长周小川表示,中国改革的策略既有自上而下的改革,也有自下而上的改革,两种改革方式并存、互补.
--中国证券业协会发布修订后的证券公司营业部信息技术指引.该指引大幅降低了新设证券营业部的建设成本.分析人士表示,这将有利于证券公司快速部署新的营业网点,实现证券营业部功能转型.
--从接近铁道部的人士处了解到,未来三年(2013年-2015年),铁路计划新增时速200公里及时速300公里线路里程或达到14,383公里,对时速200公里动车及时速300公里动车需求量或达到1,400列.
--四川路桥(600039.SS)拟以不低于5.20元/股的价格,定向增发4.5亿股,募集资金总额不超过23.40亿元.所募资金拟用于投资自贡至隆昌高速公路BOT项目与内江至威远至荣县高速公路BOT项目.
--华侨城(000069.SZ)称,其设立的欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划正式成立,借此将募集资金18.5亿元.分析人士表示,资产证券化有望成为券商进入以资产、财富管理为代表的资本中介业务领域的重要途径.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。