《中国报摘》--中国证券报12月4日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清撰文称,要更加重视法治推动资本市场,改革完善公开发行、私募市场、债券市场等法律制度.

* 其他:

--证监会副主席姜洋表示,目前原油期货市场建设在继续推进中,下一步证监会将加快能源、化工、金属、农产品等重要期货品种创新,加大商品指数及期权等战略性品种的研发,加大利率类、汇率类金融期货期权的研发力度.

--宝钢股份(600019.SS)表示,截至周一(3日),公司回购数量3.93亿股,占总股本比例约2.2%.购买最高价为4.69元人民币/股,最低价为4.51元/股,总金额约18.1亿元.

--天然气"十二五"(2011-2015年)规划称,到2015年天然气占一次能源消费总量比重将从当前的4%提高至7.5%,以及明确天然气发展的重点任务和重点项目等.分析人士认为,天然气生产企业、相关设备制造企业、下游管输企业以及城市燃气公司将率先获益.

--证监会上月末开始接收首批债券ETF(交易所上市基金)产品募集申请材料.首批上报的债券ETF产品包括博时上证企债30交易型开放式指数基金及其联接基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金及其联接基金.

--中国人民银行行长周小川表示,中国改革的策略既有自上而下的改革,也有自下而上的改革,两种改革方式并存、互补.

--中国证券业协会发布修订后的证券公司营业部信息技术指引.该指引大幅降低了新设证券营业部的建设成本.分析人士表示,这将有利于证券公司快速部署新的营业网点,实现证券营业部功能转型.

--从接近铁道部的人士处了解到,未来三年(2013年-2015年),铁路计划新增时速200公里及时速300公里线路里程或达到14,383公里,对时速200公里动车及时速300公里动车需求量或达到1,400列.

--四川路桥(600039.SS)拟以不低于5.20元/股的价格,定向增发4.5亿股,募集资金总额不超过23.40亿元.所募资金拟用于投资自贡至隆昌高速公路BOT项目与内江至威远至荣县高速公路BOT项目.

--华侨城(000069.SZ)称,其设立的欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划正式成立,借此将募集资金18.5亿元.分析人士表示,资产证券化有望成为券商进入以资产、财富管理为代表的资本中介业务领域的重要途径.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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