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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初受美国制造业数据影响下跌,现代汽车逆势上扬

路透首尔12月4日电---韩国股市周二盘初下跌,因此前数据显示美国制造业上月意外萎缩至三年多来最低水准.

现代汽车(005380.KS)逆势上扬0.4%,因公司公布11月美国销售状况强劲.

0004GMT,韩国股市综合股价指数.KS11下滑0.47%至1,930.96点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

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