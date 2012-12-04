更正:〔东京汇市〕欧元兑美元和日圆均走坚,市场等待澳洲央行利率决定

(更正:内文倒数第五段,欧元兑日圆周一时曾升至"七周"高点有误,应为"七个月"高点)

* 市场预计澳洲央行将下调利率25个基点至3%

* 隔夜欧元兑美元触及六周高位,兑日圆触及七个月高位

路透东京12月4日电---欧元周二在亚洲盘初小幅上涨;上日在西班牙和希腊乐观消息的推动下,欧元兑美元和欧元兑日圆分别触及六周和七个月高位.

澳元持稳,0330GMT时澳洲央行将公布政策决定.路透上周五对23名分析师的调查显示,16名分析师预计澳洲央行会降息.

倘若澳洲央行下调指标利率25个基点至3.0%,则将追平2009年初全球金融危机期间的纪录低位.[ID:nSB2126365]

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称,由于澳洲央行不会在1月评估货币政策,所以此次会议是该央行"在未来两个月内确保经济获得部分额外支持的唯一机会".

"因此,澳元对澳洲央行决定的反应更多地取决于央行是否会暗示准备在新年再度放松政策,而不是其放松政策的力度,"她在致客户的报告中称.

澳元兑美元AUD=D4上涨0.1%至1.0428美元,仍远离上周所及两个月高位1.0491美元.

欧元兑美元EUR=高见1.3076美元,为10月22日以来最高水平.最新报1.3061美元,上涨约0.1%.

欧元兑日圆EURJPY=R略涨,报107.32日圆,周一时曾升至七个月高点107.67日圆.

欧债危机的正面消息抵销了美国经济数据欠佳的冲击.

西班牙及意大利公债收益率下跌,因投资人对于买进欧元区公债的信心增强,希腊公债在债券回购细节公布之后也大涨.

美国11月制造业活动意外萎缩,跌至三年多来的最低位.

美元兑日圆JPY=下跌约0.1%,报82.17日圆,更进一步脱离上月高点82.84日圆.(完)

--编译 兰秀娟/许娜/李婷仪;审校 张涛/张荻

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