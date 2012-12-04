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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:20 BJT

〔中国新债〕大秦铁路周五将发行至多50亿元固息债,期限三年--IFR

路透12月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，大秦铁路(601006.SS)首期不超过50亿元人民币（8.16亿美元）公司债券将于本周五(12月7日)簿记建档发行。接近交易人士表示，本期债券期限3年，预设区间为4.40%-5.0%。

本期交易后，公司还将剩余20亿元注册公司债发行额度。公司已委任中金和国开证券该期债券联席主承销商。联合资信给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金拟全部用于补充流动资金。(完)

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--整理 黄凯; 审校 林高丽

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