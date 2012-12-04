〔中国企业〕龙源电力4亿美元永续债券定价,瑞安推出永续美元债--IFR

路透12月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)已为第一支香港上市国企所发的永续债券定价，其规模4亿美元附第3年末发行人赎回权的高级永续债券吸引到来自92个投资账户的60亿美元追捧。

年关在即,多数投资者基本上已经开始结清账簿。但是, 投资人愿意关注龙源电力,因为与中国国企发售的三年期普通债券相比,龙源电力的交易更具吸引力 。

此番债券的票面利率，前三年为5.25%,之后将调整为491.2个基点（初期利差）加三年期美国公债,再加上500个基点（利差增幅）。

评级为BBB的中国国企的债券收益率在二级市场上通常在3-4%左右，龙源电力（企业评级为Baa3／BBB+）债券与之相比要高出了超过100个基点。

最初参考利率在5.75%,交易规模为2-3亿美元。但最终因市场反响过于热烈, 参考利率缩小50个基点,交易规模也增加到4亿美元。

常见的混合式债券中,私人银行占很大一部分,但龙源电力债券中基金占比43%,而私人银行则只占到40%,主权基金占10%,保险公司占3%,银行3%,其余占1%。

该债券将由Hero Asia Investment发行。中国龙源电力和中国国电集团负责提供支持承诺和股权购买承诺。这一双重支持方式,在风力发电业处于景气循环最低谷的时刻,明显让投资者感到放心。500个基点的利差增幅亦让投资者安心地视该券为三年期。

实际上,发行人从交易的获益与投资方一样多,因其可快速补充股本。该债券帮助改善了龙源的资本结构,因在会计上该永续券将完全被作为股本看待。

今年稍早,龙源电力曾公布一项股票增发计划,对其股价构成严重威胁.不过,自永续债券宣布以来,龙源电力的股价大幅反弹,因股票增发的威胁已缓解,且规模或许也将缩小。

多数中国国企均存在类似的股本融资困境,因为中国证监会批准股票配售的过程较为漫长,而过去一年,中国股市也徘徊在低位水平。

在这一背景下,龙源电力债券将可作为其他中国国企有效改善资本结构的参考范例,同时又无需担心股权稀释和以纪录低价出售股票。银行业人士预期其他国企将效仿。

高盛、摩根士丹利和瑞银为该交易的协办行。

穆迪投资者服务给予龙源电力的初次企业评级为Baa3。标普可能给予其BBB+企业评级,但不会给出债券评级。

穆迪在评级声明中表示,”龙源电力的Baa3企业评级反应出该公司拥有相当大数量的运营资产,其营收和现金流也保持稳定增长,这抵消了风能行业的固有风险。”

随着中国龙源电力美元永续债券大卖的声势，瑞安房地产(0272.HK)全资子公司瑞安发展控股推出其永续美元债，初步指导价为10.50%，附第5年末发行人赎回权。周一傍晚，最后参考价已收窄至10.25%(加/减12.5个基点) ，料规模5亿美元。

该Reg S永续债券的发行，似乎是历史上亚洲离岸债券一级市场处于最红火牛市的佐证。

继中国龙源电力推出永续债券之后，由德意志银行、摩根大通、渣打银行和瑞银集团负责的瑞安永续债券，料将确认市场愿意买入这类无评级、存续期较长的债券，并由此确定亚洲一级市场处于最为明显的冒险期。

为瑞安发展提供担保的瑞安房地产，是过去几年里亚洲离岸资本市场最为活跃的中国企业之一。尽管身处风险较高的中国房地产市场，但瑞安已经证明其是亚洲最知晓市场的借贷人之一。瑞安对市场的解读似乎相当准确。此次交易将在会计上完全被视为股权处理，因此不会对瑞安的信评产生拖累。

该债券附有第五年发行人赎回权，利息增幅为300个基点，由此来看，几乎一定会被赎回，而这笔指导价在10.5%的债券，中午已获得3亿美元资金追捧。

尽管瑞安的永续债并无评级，投资者仍对其状况表示满意，因该债券是一项优先级债务，且附有可累积可递延的票息，后者将视股票股息的支付状况而定。

定价参考聚焦于2015年2月到期的瑞安债券收益率，其最新买方报价6.63%。若以2017年到期的和记黄埔(债券)收益率曲线与其永续债券来判断，还有约233个基点的空间。若以2015年瑞安债券作为定价标准，收益率可能会到9%水准。

根据初步参考价，瑞安债券对投资者有150个基点左右的让利，不过最后参考价已收窄至10.25%(加/减12.5个基点) 。(完)

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