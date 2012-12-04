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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:41 BJT

〔韩国汇市〕美国数据疲弱拖累韩元/美元盘初小跌,韩债期货上涨

路透首尔12月4日电---韩元/美元KRW=周二盘初小幅下跌;美国11月制造业指数跌至三年来最低位,令投资者担忧该国的经济复苏.

0025 GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,083.9,周一当地收盘价为1,083.1.

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