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亚洲 | 2012年 12月 4日 星期二 08:50 BJT

〔全球金市〕金价持平,美国财政谈判的不确定性令投资者保持谨慎

路透新加坡12月4日电---金价周二几无变动.虽然希腊和西班牙在解决债务危机上取得的一些进展带来了乐观人气,但围绕美国预算谈判的不确定性令投资者保持谨慎.

0031 GMT,现货金XAU=几近持平,报每盎司1,715.14美元.

美国期金GCcv1小跌0.3%,报1,715.90美元.

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